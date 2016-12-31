Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили сирийский вопрос и проблемы палестино-израильского урегулирования, передает ТАСС.

«Продолжено обсуждение ситуации в ближневосточном регионе, включая сирийский кризис и палестино-израильское урегулирование», - сообщается на сайте Кремля.

Путин и Нетаньяху также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. «Лидеры поздравили друг друга с Новым годом», - уточнили в пресс-службе Кремля.