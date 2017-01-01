Теракт в ночном клубе в Стамбуле: не меньше 35 убитых

В Стамбуле в новогоднюю ночь мужчина открыл огонь по людям в популярном ночном клубе Reina, сообщает АР. По предварительным данным, погибли 35 человек, ранены не меньше 40, передает турецкий телеканал CNN со ссылкой на губернатора Стамбула Васипа Шахина. Он прибыл на место событий. Случившееся он оценил как теракт. Нападение на клуб было совершено вскоре после часу ночи. Сначала напавший убил полицейского при входе и одного прохожего, а затем прошел внутрь начал стрелять по посетителям клуба.

Сообщения о стрельбе в клубе стали поступать полиции с 1.15 ночи, сообщает корреспондент CNN Turk. В Reina были направлены полицейские и много бригад скорой помощи. Корреспондент CNN Turk сказал, что видел от 50 до 60 машин скорой помощи. По словам очевидцев, стрельба велась из автоматического оружия, стрелявший якобы закрылся в одном из помещений. По данным NTV, некоторые посетители прыгали в воды Босфора, пытаясь спастись, им помогли выбраться полицейские. Телеканал NTV сообщил, что ближайший квартал оцепили и началась спецоперация по задержанию террориста. АР подтверждает, что оцепление находится за 3 км от клуба, за него никого не пускают. В момент нападения в клубе могло быть 700-800 посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ, АР, также ссылаясь на СМИ, сообщает о возможных 500 посетителях.

Ранее СМИ не исключали, что напавших могло быть двое, по некоторым данным, он (или они) были одеты в костюмы Санта Клауса.

Reina - излюбленный клуб представителей высшего света, знаменитостей, артистов и футболистов, пишет Hurriyet. Он находится в районе Бешикташ в европейской части Стамбула. Газета также напоминает, что в новогоднюю ночь в Стамбуле были усилены меры безопасности после ряда терактов в других регионах страны, к охране порядка в стране были привлечены 25 000 полицейских, в Стамбуле - 17 000, некоторые из них дежурили под видом уличных торговцев или даже в костюмах Санта Клаусов.

Вскоре Высший совет вещания в Турции запретил СМИ сообщать о случившемся, передает Anadolu. Эта мера в последнее время часто принимается после терактов или иных чрезвычайных ситуаций. В администрации губернатора Шахина пообещали держать СМИ в курсе расследования.

Теракт уже осудил министр юстиции Бекир Боздаг. Он заявил, что никакие нападения террористов «не разрушат единство и братство» в Турции (цитата Hurriyet). Президент Реджеп Тайип Эрдоган глубоко опечален случившимся, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в правительстве. Его держат в курсе событий губернатор Стамбула и премьер-министр Бинали Йилдырым.

Белый дом США осудил «ужасающий» теракт в Стамбуле и дикость тех, кто его совершил, передает AFP. Президенту Бараку Обаме, который сейчас проводит отпуск на Гавайях, доложили о случившемся. Он выразил соболезнования в связи с гибелью ни в чем неповинных людей, и поручил администрации США предложить всю необходимую помощь властям Турции, заявил представитель Белого дома Эрик Шульц.