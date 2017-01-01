Не менее 15 иностранцев погибли в результате нападения на клуб в Стамбуле

Число жертв теракта в Стамбуле возросло до 39, среди них не менее 15 иностранцев, сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу. По его словам, более 20 погибших опознаны. Еще около 70 человек госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле совершено нападение на ночной клуб Reina. В момент происшествия в заведении находились более 700 посетителей. Нападавший скрылся с места преступления и находится в бегах.

В генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что данных о пострадавших или убитых россиянах в результате теракта не поступало.