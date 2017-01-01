В Дагестане ликвидированы двое боевиков

В Новолакском районе Дагестана ликвидированы двое боевиков, сотрудники правоохранительных органов устанавливают их личности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в селе Яман-Су Новолакского района республики уничтожены двое боевиков. Спецоперация продолжается», – сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в ходе спецоперации двое силовиков получили ранения.