Трамп в новогоднем поздравлении пообещал вернуть США величие

Избранный президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Новым годом и пообещал после вступления в должность приступить к работе над возвращением стране ее величия.

«С Новым годом и всего вам самого хорошего. Я жду великолепного и полного процветания в 2017 г., в то время как мы будем работать все вместе, чтобы сделать Америку снова великой», – написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп поздравил с Новым годом недоброжелателей. «С Новым годом всех, в том числе и моих многочисленных врагов, а также – тех, кто боролся против меня и проиграл столь разгромно, что теперь не знают, что им делать. С любовью!» – заявил Трамп.

Как сообщалось, Трамп встречал Новый год в своей резиденции во Флориде в компании более 800 гостей. В частности, среди приглашенных оказался киноактер Сильвестр Сталлоне.