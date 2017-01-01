Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на серверы Демпартии

Избранный президент США Дональд Трамп выразил сомнение в причастности России к кибератакам на серверы Демократической партии, пишет Reuters. «Это мог быть кто-нибудь еще. Я также знаю вещи, которые другие люди не знают, и поэтому мы не можем быть уверены», – заявил Трамп.

Напомним, 29 декабря США ввели в отношении России новые санкции из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента. Власти США считают, что серверы Демократической партии были взломаны российскими хакерами.

Президент США Барак Обама распорядился выдворить из страны 35 российских дипломатов. Россия не стала предпринимать ответные меры. Введение санкций президент России Владимир Путин расценил как провокацию со стороны уходящей администрации Барака Обамы.