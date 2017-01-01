В интернете опубликовано видео с напавшим на клуб в Стамбуле

На странице WorldOnAlert в Twitter опубликовано видео, на котором запечатлен мужчина, который предположительно совершил нападение на ночной клуб в Стамбуле. На видео видно, что на мужчине шапка Санта-Клауса, в руках у него оружие.

Нападение произошло в ночь на первое января. Неизвестный в костюме Санта-Клауса расстрелял людей в ночном клубе в Стамбуле. По последним данным, жертвами теракта стали 39 человек, в том числе 15 иностранцев.

На момент нападения в клубе было более 700 человек, около 70 получили ранения. Террорист скрылся с места происшествия, задержать его до сих пор не удалось. Полиция допрашивает таксиста, который привез мужчину к клубу.