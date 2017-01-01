Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с нападением на посетителей ночного клуба в Стамбуле. Напомним, неизвестный в костюме Санта-Клауса расстрелял 39 человек, еще около 70 получили ранения.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг – дать решительный отпор террористической агрессии», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Путин подтвердил, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Турции. Президент передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.