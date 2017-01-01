Жертвами пожара на пароме в Индонезии стали 23 человека

Как минимум 23 человека погибли в результате пожара на пароме у берегов Индонезии, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press. На борту парома в момент трагедии находились более 230 человек. Он следовал из столицы Индонезии Джакарты на курортный остров, пассажиры праздновали Новый год.

Очевидцы рассказали агентству, что огонь вспыхнул примерно через 15 мин. после отправления, перед этим был виден дым, идущий от двигателя. Люди прыгали в воду, чтобы спастись. Причины возгорания пока неизвестны, огонь охватил половину судна.