Порошенко заявил о «временной украинской оккупации»

Президент Украины Петр Порошенко, выступая накануне Нового года перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о «временной украинской оккупации». Видеозапись с выступлением опубликована на странице президента в Facebook. «Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», – заявил Порошенко.

Он также поблагодарил военнослужащих за «предоставленную нам возможность спокойно встретить Новый год и Рождество». «Сегодня я в Мариуполе, чтобы от имени всех украинцев и себя лично выразить уважение и поздравить защитников Украины с новогодними праздниками», – написал президент.