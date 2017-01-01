В Дании умер старший в роду Романовых князь Дмитрий Романович

В Дании на 91-м году жизни умер старший в роду Романовых князь Дмитрий Романович, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу княгиню Феодору Алексеевну. По ее словам, Дмитрий Романович был срочно госпитализирован на прошлой неделе после резкого ухудшения состояния здоровья.

Димитрий Романович родился 17 мая 1926 г. в Антибе (Франция), где его родители находились в эмиграции. Историк и писатель, он был праправнуком по прямой линии императора Николая I.

В последние годы Димитрий Романович жил в Дании, где возглавлял благотворительный фонд семьи Романовых, помогая российским больницам и детским домам.