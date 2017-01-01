Боевики РПК заявили, что не имеют отношения к теракту в Стамбуле

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана заявила, что не имеет отношения к теракту в Стамбуле. Напомним, в ночь на 1 января неизвестный в костюме Санта-Клауса расстрелял 39 человек в ночном клубе, еще 69 человек получили ранения.

Власти страны назвали происшедшее в Стамбуле терактом, но пока не заявляли, кто, по их мнению, несет ответственность за нападение. «Мы начали собирать некоторые данные, но власти пока что работают, чтобы получить результат», – сказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Преступник находится в бегах.