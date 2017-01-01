Большинство погибших в Стамбуле оказались гражданами арабских стран

В результате теракта в ночном клубе в Стамбуле погибли 11 граждан Турции и 24 иностранца, гражданство еще троих погибших пока не установлено, сообщает Guardian. Напомним, неизвестный в костюме Санта-Клауса расстрелял 39 человек, еще 69 получили ранения.

Большинство погибших оказались гражданами арабских стран – из Саудовской Аравии, Ирака, Ливана, Туниса, Индии, Кувейта, Сирии и Израиля. Среди погибших 25 мужчин и 14 женщин.

Один из раненых рассказал, что нападавший кричал «Аллах Акбар». Некоторые выжившие утверждают, что нападавших было несколько и они контактировали друг с другом по рации.