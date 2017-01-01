В аэропорту «Борисполь» задержан подозреваемый в терроризме россиянин

Вечером 31 декабря в украинском аэропорту «Борисполь» во время регистрации на рейс Стамбул – Киев был задержан россиянин, который находился в международном розыске. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 г. разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке», – говорится в сообщении.

Задержанный в установленном порядке передан в подразделение Национальной полиции, проводятся соответствующие следственные мероприятия, добавили в Госпогранслужбе.