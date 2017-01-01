В Ингушетии убит журналист Амир Кокурхоев

Журналист, пресс-секретарь администрации Сунженского района Ингушетии Амир Кокурхоев скончался в больнице от ножевого ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«На известного в Ингушетии телеведущего, спортивного комментатора Амира Кокурхоева напал вооруженный ножом мужчина, проживающий по соседству в Сунженском районе, после чего с ножевым ранением он был доставлен в реанимацию, где он скончался», – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной убийства стала ссора на бытовой почве. На месте преступления работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.