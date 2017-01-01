В Кельне задержаны сотни выходцев из Северной Африки

Полиция немецкого города Кельн задержала несколько сотен выходцев из Северной Африки, чтобы не допустить повторения беспорядков, которые произошли в прошлом году. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов задерживали у главного городского вокзала и в его окрестностях всех мужчин, которые вызывали у них подозрения. Отмечается, что часть местных жителей выступила против действий полиции, заявив, что они задерживают людей только за их внешность.

Шеф городской полиции Юрген Матиес отверг обвинения в расизме. «Нашей единственной целью было предотвратить события подобные тем, что имели место год назад», – сказал Матиес.

Напомним, год назад в новогоднюю ночь в Кельне произошли массовые случаи нападений на женщин со стороны выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. В полицию было подано более тысячи жалоб.