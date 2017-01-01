В Киеве проходит шествие по случаю годовщины со дня рождения Бандеры

В центре Киева проходит факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации УНА-УНСО (запрещена в России) Степана Бандеры. Около тысячи человек идут по маршруту от парка им. Тараса Шевченка, по Крещатику, до Майдана Независимости.

Во главе колонны несут большой портрет Бандеры, идут барабанщики. Шествие освещается несколькими сотнями зажженных факелов. В толпе видны национальные украинские и красно-черные флаги, некоторые одеты в камуфляжную форму. Акция проходит мирно.