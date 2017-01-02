Семья из трех человек попала под электричку в Подмосковье

Около 11.00 мск в районе станции 47-й км рязанского направления Московской железной дороги семья из трех человек попала под электричку, когда перебегала железнодорожные пути перед близко идущим поездом по пешеходному деревянному настилу. Об этом сообщили в Московском управлении на транспорте Следственного комитета России.

В результате инцидента мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, а малолетний ребенок с телесными повреждениями госпитализирован, его мать не пострадала.

По данному факту организована доследственная проверка, на место трагедии выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.