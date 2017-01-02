В Ереване найден мертвым российский военнослужащий

В одной из гостиниц в Ереване найден мертвым майор российской военной базы в Армении Виктор Емельянов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя полиции республики.

«Первого января в 19.00 (18.00 мск) в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы "Дружба" был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются», – сказал собеседник агентства.

По его данным, Емельянов был временно прописан в гостинице. Следов насилия на его теле не обнаружено. Комментариев от военной базы в Армении и Южного военного округа ВС РФ нет.