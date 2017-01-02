Умер маршал артиллерии Владимир Михалкин

На 90-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны, маршал артиллерии Владимир Михалкин, сообщили в Министерстве обороны России. Прощание с военачальником состоится 4 января на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Михалкин был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, Почета, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени и многочисленными медалями.

Владимир Михалкин родился 30 июня 1927 г. в городе Бобруйске Белорусской ССР в семье командира артиллерийской батареи. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем, служил в штабной батарее артиллерии 42-й армии Ленинградского фронта.

После войны продолжил службу в Вооруженных силах. С 1978 г. был начальником штаба командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, в 1983–1991 гг. – командующим Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск.