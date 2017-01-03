Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя Халилова

Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего при крушении Ту-154 над Черным морем, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме того, присвоением почетного наименования отмечаются особые заслуги училища в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил, говорится в сообщении на сайте правительства.

25 декабря у побережья Сочи упал Ту-154. Самолет принадлежал Минобороны. Он следовал из Москвы в Сирию, для дозаправки садился в аэропорту Сочи. На борту самолета находились 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель ансамбля Валерий Халилов, девять журналистов российских телеканалов и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.