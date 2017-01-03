Путин поручил проанализировать правоприменительную практику, касающуюся деятельности НКО-иноагентов

Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 8 декабря 2016 г.

В частности, он поручил Генпрокуратуре провести проверку соблюдения ФСИН законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в части, касающейся взаимодействия с членами общественных наблюдательных комиссий, образованных в субъектах Российской Федерации. Срок доклада по данному вопросу - до 1 сентября 2017 г., ответственным назначен генпрокурор России Юрий Чайка.

Также он поручил администрации президента совместно с Минюстом и специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта «проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Доклад должен быть представлен до 30 марта 2017 г.

Кроме того, согласно документу, до 30 марта Общественная палата совместно с СПЧ и при участии уполномоченного по правам человека в России должна проанализировать эффективность механизма формирования общественных наблюдательных комиссий.

Также Минюсту совместно с Общественной палатой и СПЧ поручено «проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, которым была оказана финансовая поддержка в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, и представить предложения по совершенствованию такой правоприменительной практики». Доклад по этому поручению должен быть представлен до 20 декабря 2017 г.

Еще одно поручение - рекомендовать Верховному суду совместно с Генпрокуратурой, Уполномоченным по правам человека и при участии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, а также представителей экспертного сообщества проанализировать эффективность мер по обеспечению гарантий независимости судей, гласности и прозрачности при осуществлении правосудия.

Также, согласно документу, Путин ждет предложений по «внесению в законодательство РФ изменений, предусматривающих реализацию мер социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы».

Кроме того, правительству совместно с органами государственной власти Краснодарского края, Общероссийским общественным движением «Народный фронт "За Россию"», СПЧ и при участии общественных экологических организаций поручено представить предложения по минимизации экологического ущерба при осуществлении работ по расширению зон отдыха в районе Красной Поляны.