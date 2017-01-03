Путин назначил судей в ряде регионов России

Президент России Владимир Путин постановил назначить на шестилетний срок ряд судей в Верховных судах республик, краевых судах, в районных, военных и арбитражных судах.

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, председателем Верховного суда Ингушетии назначен Ибрагим Фаргиев, заместителем председателя Верховного суда Чечни назначен Тимур Ламердонов, зампредом Алтайского краевого суда назначена Ольга Лобова, зампредом Забайкальского краевого суда - Ирина Васильева.