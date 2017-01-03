Трамп предложил кандидатуру Роберта Лайтайзера на пост торгпреда США

Дональд Трамп предложил назначить торговым представителем США Роберта Лайтайзера, который был заместителем торгпреда в администрации президента Рональда Рейгана, говорится в сообщении переходной команды избранного президента США.

Лайтайзер известен как ярый критик Китая, что, как считают эксперты, может осложнить отношения Вашингтона и Пекина. Как и сам Трамп, он выступает за введение высоких пошлин на импортную продукцию и ограничение внешней торговли с КНР и Мексикой.

Ранее стало известно, что миллиардер Карл Айкан будет отвечать у Трампа за пересмотр регулирующих норм. А вновь созданный национальный совет по торговле, который также будет отвечать за промышленную политику, возглавит экономист Питер Наварро, один из главных критиков нынешних торговых отношений с Китаем.