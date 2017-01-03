«Укроборонсервис» будет производить винтовки М16 вместе с американской Aeroscraft

Входящее в госконцерн «Укроборонпром» предприятие «Укроборонсервис» будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО вместе с американской компанией Aeroscraft. Первым проектом станет М16, говорится в сообщении «Укроборонпрома».

«Первым оружием, по пилотному проекту изготовленным на Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК», - сообщил руководитель «Укроборонсервиса» Сергей Микитюк.

Замруководителя «Укроборонпрома» Владимир Коробов отметил, что переход на международные стандарты НАТО является частью стратегии реформирования и развития украинского ОПК.