Трамп раскритиковал General Motors за беспошлинный ввоз машин из Мексики

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал General Motors за производство автомобилей в Мексике и их беспошлинный ввоз в США. «General Motors посылает сделанные в Мексике модели Chevy Cruze американским автодилерам беспошлинно. Производите в США или платите большие пограничные пошлины», - написал он в своем Twitter.

GM, в свою очередь, сообщил, что большинство автомобилей Chevy Cruze произведены в США, передает BBС. Представитель компании отметил, что в Мексике сделана только модель в кузове хэтчбек, которая составляет лишь небольшой процент от продаж. Он добавил, что хотя некоторые седаны Cruze были произведены в Мексике в прошлом году, те, что в настоящее время продаются в США, произведены в Огайо.