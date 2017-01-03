Казахстан, Италия, Боливия, Швеция и Эфиопия вошли в СБ ООН в качестве непостоянных членов

Казахстан, Швеция, Италия, Боливия и Эфиопия с 1 января 2017 г. заняли на два года кресла непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

Швеция в январе также заступила на пост председателя СБ ООН.

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов Организации.

Великобритания, Китайская народная республика, Российская Федерация, Соединенные штаты Америки и Франция являются постоянными членами, ещё десять непостоянных членов избираются Генеральной ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.

В прошлом году непостоянными членами Совета на 2016-2017 г. были избраны Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония.