WikiLeaks предлагает награду в $20 000 за сведения о пропавших документах Белого дома

WikiLeaks предлагает награду в $20 000 за сведения о человеке, который уничтожил часть данных из управления национальных архивов США.

«Мы предлагаем награду в $20 000 за информацию, которая приведет к аресту или разоблачению любого агента администрации [Барака] Обамы, уничтожившего важные записи», - говорится в Twitter организации.

В ноябре прошлого года WikiLeaks сообщил в своем Twitter о пропаже жесткого диска с информацией о переписке Хиллари Клинтон. «Жесткий диск на два террабайта с письмами Клинтон в Белом доме пропал, предположительно похищен из национальных архивов», - отмечала организация.