Посольство США в России выразило признательность за приглашение детей на елку в Кремле

Посольство США выразило признательность за приглашения на Кремлевскую елку для детей дипломатов, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь посольства Мария Олсон.

«Мы признательны за 35 приглашений на Кремлевскую елку. К сожалению, мы не можем давать комментарии о планах семей дипломатов», - сказала она.

29 декабря США ввели в отношении России новые санкции из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента. Власти США считают, что серверы Демократической партии были взломаны российскими хакерами.

Президент США Барак Обама распорядился выдворить из страны 35 российских дипломатов. Россия не стала предпринимать ответных мер. Введение санкций президент России Владимир Путин расценил как провокацию со стороны уходящей администрации Барака Обамы.