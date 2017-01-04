Транспортная прокуратура ведет проверку в аэропорту Калининграда, его открытие отложено

Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку в аэропорту Калининграда в связи с выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом, говорится в сообщении ведомства. Проверка исполнения законодательства о безопасности полетов проходит по поручению Северо-Западной прокуратуры.

3 января в 23.55 самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва – Калининград, при посадке выкатился на 5 м за пределы ВПП, у него подломилась передняя стойка шасси. На борту находились 167 пассажиров и члены экипажа, их эвакуировали из самолета по надувным аварийным трапам.

Аэропорт «Храброво» по-прежнему закрыт в связи с произошедшим, хотя планировалось, что он начнет принимать и отправлять рейсы в 10 утра по московскому времени. Открытие аэропорта отложено ориентировочно до 14.00 (15.00 мск), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта. «Сначала мы рассчитывали, что к 10 утра все аварийные и восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе будут завершены, самолет еще на взлетно-посадочной полосе, работают специалисты аэропорта. Сотрудники СК отработали ночью. Людей в аэропорту много, все службы работают, стараемся помогать пассажирам. О том, переносить рейсы, отменять или совмещать, решение принимают авиакомпании», — сказала представитель аэропорта.