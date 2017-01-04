Более 100 человек получили травмы из-за схода поезда с рельсов в Нью-Йорке

В нью-йоркском Бруклине сошел с рельсов пригородный поезд, более 100 человек получили травмы, сообщает CBS News.

В управлении пожарной охраны Нью-Йорка уточнили, что 103 человека ранены, но их травмы не опасны для жизни. Губернатор города Эндрю Куомо сообщил журналистам, что худшая из полученных травм - сломанная нога. Женщина, сломавшая ногу, доставлена в больницу.

Поезд сошел с рельсов в 8.20 утра по местному времени, в час пик.