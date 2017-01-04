Тягачи и броневик Балтфлота попытаются убрать самолет с ВПП в Калининграде

По просьбе врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова военная техника береговых войск Балтийского флота окажет помощь в транспортировке самолета «Аэрофлота», выехавшего за пределы взлетной полосы аэропорта «Храброво».

«В аэропорт уже направлена колонна из пяти единиц специальной инженерной техники в составе четырех тяжелых тягачей на базе автомобиля "Урал" с увеличенной базой колес и повышенной грузоподъемностью и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу», - сообщили в отделе информационного обеспечения Балтийского флота пресс-службы Западного военного округа.

В ближайшее время личный состав инженерного соединения береговых войск Балтийского флота приступит к оказанию помощи в транспортировке воздушного судна.

Самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва - Калининград, при посадке в аэропорту «Храброво» выкатился за пределы ВПП, в результате переломилась передняя стойка шасси. На борту находились 167 пассажиров и пять членов экипажа, их пришлось эвакуировать из самолета по надувным аварийным трапам. Аварийная посадка произошла 3 января в 22.55 по местному времени, с тех пор аэропорт закрыт.