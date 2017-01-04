В Подмосковье умер советский летчик-космонавт Игорь Волк

В подмосковном Жуковском скончался Герой Советского Союза, летчик-космонавт Игорь Волк, сообщила администрация города. Ему было 79 лет.

Он «был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов - человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов», - говорится в сообщении.

В администрации города выразили соболезнования семье, родным, друзьям, коллегам и близким Волка.

Волк - космонавт-исследователь космического корабля «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7», летчик-космонавт СССР.