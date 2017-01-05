В Турции арестуют 380 предпринимателей за связь с Гюленом

Турецкие следователи выдали ордер на арест 380 предпринимателей по делу исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщило в четверг агентство «Рейтер» со ссылкой на турецкие СМИ. Именно на Гюлена Анкара возложила ответственность за июльскую попытку государственного переворота в стране.

По данным агентства, все 380 предпринимателей обвиняются в финансировании организации Гюлена. Следователи потребовали произвести обыски в домах и офисах подозреваемых. Накануне турецкая полиция задержала после обысков главного юрисконсульта и бывшего генерального директора холдинга Dogan (газета Hurriyet и телеканал CNN Turk).

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 240 турецких граждан, более 2000 человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа было арестовано около 32 000 человек, уволено или отстранено от работы около 100 000 госслужащих.