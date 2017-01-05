В теракте в Измире погибли два человека

Два человека погибли, пять получили ранения сегодня в результате взрыва, прогремевшего у здания суда в турецком городе Измире. Об этом заявил губернатор одноименной провинции, передает агентство Reuters.

По его информации, боевики, вооруженные автоматическим оружием и гранатами, вступили в перестрелку с полицией, после чего был подорван заминированный автомобиль. Жертвами стали два человека, пять пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По предварительной версии, за атакой могут стоять члены признанной в стране террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).