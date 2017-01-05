Директор Нацразведки США обвинил Китай в кибершпионаже

Китай не прекращает кибершпионаж против США и других иностранных целей, заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

«Они продолжают кибершпионаж, хотя было некоторое сокращение их киберактивности», – сказал он, отвечая в четверг в конгрессе на вопрос конгрессмена от Аляски Дэна Салливана о том, почему не было серьезной реакции со стороны США, когда стало известно, что китайцы похитили 22 млн файлов с чувствительной информацией, включая те, которые принадлежали американской разведке.

Задавая свой вопрос, конгрессмен упомянул о достигнутой в 2015 г. договоренности между США и КНР в киберсфере, которая предусматривала прекращение подобных атак. Однако, по словам Клэппера, в соглашении шла речь о прекращении такого рода деятельности ради коммерческой выгоды. Что же касается инцидента с похищением данных разведки, то, отметил он, «это был шпионаж». «Мы, как и другие страны, осуществляем тот же шпионаж. И если мы начнем наказывать друг друга за акты такого шпионажа, то это совсем другой политический вопрос», – сказал директор Нацразведки США.

В распространенном в четверг совместном докладе спецслужб США о киберугрозе говорится, что «Пекин продолжает осуществлять кибершпионаж против правительства США, наших союзников и американских компаний после того, как в сентябре 2015 г. были достигнуты договоренности в киберсфере между КНР и США». «Частные эксперты по безопасности продолжают замечать киберактивность со стороны Китая, хотя ее уровень сократился и нет подтверждений, что украденные данные использовались для коммерческой выгоды», – утверждают авторы доклада.

Как отмечается в документе, «Пекин также выборочно использовал кибератаки против иностранных целей, которые, возможно, по его мнению, угрожали внутренней стабильности Китая и легитимности его режима». «Китай продолжает интегрировать и оптимизировать свои методы и возможности в киберсфере в единый элемент, который все сложнее будет распознать и которому будет сложнее противодействовать», – говорится в докладе.