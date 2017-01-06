Байден: США ответили тайными операциями на хакерские атаки со стороны России

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что американские власти ответили на кибератаки со стороны России не только новыми санкциями, но и тайными операциями. Напомним, США считают, что Россия с помощью кибератак пыталась повлиять на выборы американского президента.

«Когда вопрос больше месяца тому назад заключался в том, ответим ли мы на хакерские атаки, я сказал: мы сделаем это, когда и как выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то - нет. И мы сделали и то, и другое», – цитирует Байдена ТАСС.

Он не уточнил, как именно Вашингтон ответил на кибератаки. На вопрос о том, узнает ли общественность позднее о таких шагах, Байден ответил: «Надеюсь, нет».

Байден также раскритиковал политику избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что не верит в причастность России к кибератакам. Высказывания Трампа Байден назвал «совершенно безмозглыми» и «опасными». «Как можно не соглашаться?» – заочно спросил он у Трампа.

Ранее сообщалось, что в сенате США начались слушания о киберугрозах, доклад о «русских хакерах» опубликуют на следующей неделе. Недавние хакерские атаки на США могли быть санкционированы высшим руководством России, говорится в совместном заявлении спецслужб США.