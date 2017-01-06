Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Москвы

Сотрудники полиции проверяют информацию о стрельбе в центре Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие», – сказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестный достает из внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо.