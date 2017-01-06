Возбуждено дело по факту отравления четверых человек в Красноярске

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что в Красноярске четыре человека отравились алкоголем. В СУ СКР по Красноярскому краю сообщили, что в изъятом в ходе осмотра места происшествия алкоголе не обнаружено ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья веществ.

«Наряду с другими в настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами. Расследование уголовного дела продолжается», – отметили в СУ СКР.