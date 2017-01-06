В Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря

В Борисовском районе Белоруссии убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря игуменья Василисса. Правоохранительные органы и Белорусская православная церковь подтвердили информацию, но отказались от комментариев.

В совершении преступления подозревается одна из женщин, приходивших помогать в монастыре.

Игуменья Василисса родилась 10 марта 1949 г. на Украине. Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. В 2002 г. приняла иноческий постриг, в 2004 г. стала настоятельницей монастыря.