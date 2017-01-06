Более 30 человек погибли в результате тюремного бунта в Бразилии

Как минимум 33 человека стали жертвами тюремного бунта в бразильском штате Рорайма. О причинах происшествия не сообщается. Эксперты отмечают, что тюремные бунты в Бразилии случаются чаще всего из-за конфликта двух преступных группировок.

Этот бунт случился всего пять дней спустя после предыдущего подобного инцидента в бразильском городе Манаус. Тогда жертвами мятежа стали 56 человек, бунт стал самым крупным с 1992 г., когда в тюремной драке погибли 111 заключенных.