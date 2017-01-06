Неизвестный попытался сжечь российский флаг в Севастополе

В центре Севастополя неизвестный мужчина попытался сжечь российский флаг, но был задержан, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти.

При задержании он оказывал активное сопротивление полицейским – нанес несколько ударов одному из сотрудников, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей.

В правоохранительных органах Севастополя агентству заявили, что с подобным агрессивным поведением полиция столкнулась впервые за последние 2,5 года.

«Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя», – сказал собеседник агентства.‎