Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в центре Москвы

По факту стрельбы из автомата в центре Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». «По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ», – сказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она также сообщила, что полиция установила личности других людей, причастных к инциденту.

Напомним, сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина достал из багажника внедорожника автомат и сделал несколько выстрелов в небо. В МВД сообщили, что подозреваемый в стрельбе задержан, им оказался уроженец Махачкалы 1988 г. р.