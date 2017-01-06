Пентагон обвинил Путина в ухудшении отношений между Россией и США

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что Москва и Вашингтон не могут наладить отношения из-за президента России Владимира Путина. Картер считает, что Путин определяет успешность своей политики по «степени дискомфорта», создаваемого им «во всем остальном мире».

«Из-за этого нам так трудно навести мосты с российскими лидерами», – заявил Картер в интервью The Wall Street Journal. Он отдельно отметил операцию России в Сирии. По словам политика, Россия не сделала ничего для борьбы с «Исламским государством» (запрещено в России).

По мнению главы Пентагона, Россия сражается «против умеренной оппозиции вместе с сирийским правительством». WSJ указывает, что оценка поведения России в Сирии и за ее пределами, которую дает Картер, резко контрастирует с позицией избранного президента Дональда Трампа.