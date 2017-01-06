Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с французским коллегой Жан-Марком Эйро, сообщили в российском МИДе. В ведомстве отметили, что разговор состоялся по инициативе Парижа.

«Обсуждались перспективы ближневосточного урегулирования. Жан-Марк Эйро проинформировал о ходе подготовки предстоящей 15 января в Париже международной конференции. Сергей Лавров сообщил об усилиях России по содействию восстановлению палестинского единства и сделал акцент на том, что сейчас важно не на словах, а на деле добиваться воссоздания каналов диалога между сторонами конфликта», – говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров проинформировал Эйро о ситуации в Сирии, где установлен режим прекращения боевых действий. В МИДе ожидают, что предстоящая встреча в столице Казахстана должна объединить «за столом переговоров тех, кто реально контролирует ситуацию “на земле” и способен выполнять взятые на себя обязательства».

Также затрагивалась проблема химического оружия и обсуждались возможные действия СБ ООН. Лавров подчеркнул необходимость опираться на установленные факты и избегать какой-либо политизации «химического досье».