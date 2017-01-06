Пять человек стали жертвами стрельбы во Флориде

Как минимум пять человек погибли в результате стрельбы в аэропорту американского города Форт-Лодердейл во Флориде. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер на странице в Twitter.

Флейшер сам оказался в аэропорту в момент происшествия. По его словам, в данный момент паника улеглась, но полицейские никого не выпускают из терминала.

По данным NBC, пострадали не менее девяти человек, а подозреваемый задержан и находится в полиции. Его имя и мотивы пока неизвестны. SkyNews со ссылкой на источники сообщает, что стрелявший мертв.