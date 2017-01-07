Путин пообещал новгородским рыбакам, что 2017 год будет лучше

Президент России Владимир Путин уверен, что 2017 г. будет лучше, чем 2016 г. Об этом он заявил на встрече с новгородскими рыбаками. «Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел», – заявил Путин.

Встреча прошла после рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре, где присутствовали и глава государства, и рыбаки. Они познакомились в сентябре 2016 г., когда Путин и премьер Дмитрий Медведев рыбачили на озере Ильмень.

Путин отметил, что без народной поддержки ни о каких успехах говорить бы не пришлось. Рыбаки поблагодарили Путина за оперативное решение проблем, которые обсуждались на сентябрьской встрече.