Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил россиян, празднующих Рождество Христово. Часть поздравления опубликована на сайте Кремля. «Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», – сказал Путин.

Он отметил уникальную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении исторического и культурного наследия.

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», – также сказал президент.

В рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде. В ходе поездки Путин также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился в 2016 г.