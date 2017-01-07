Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в Москве, жертвами которого стали три человека. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Пожар произошел утром 7 января в одном из помещений здания, расположенного на Ярославском шоссе. Спасателям удалось спасти девять человек, трое из них госпитализированы.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие.