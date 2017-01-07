В Совфеде пообещали ответить на размещение военной техники США в Европе

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США, направляя военную технику в Европу, превращают ее в пороховую бочку и нарываются на жесткий ответ.

«Самые мягкие эпитеты, которые приходят в голову в качестве характеристики этого шага, – вызывающий, наглый, демонстративный. США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует», – заявил Клинцевич.

«У меня нет сомнений, что Россия сможет обеспечить свою безопасность. В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку», – добавил он.

В пятницу в немецком порту началась разгрузка самой большой партии американской бронетанковой техники со времен холодной войны. В ближайшие дни техника будет отправлена в Польшу и страны Балтии.